İstanbul'da 'yeni normal' denetimi: 41 işyeri ile 4 konaklama tesisine ceza kesildi

Koronavirüs vakalarındaki artışın ardından İstanbul Valiliği'nce kentte 'yeni normal' denetimleri yapıldı. Denetlenen 3 bin 241 işletmeden 41'ine cezai işlem uygulandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kurallara uyalım, uymayanları 155 ve 156’ya bildirelim" dedi.

İstanbul Valiliği, 'yeni normal'e uyulması konusunda kent genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından denetimlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da dün gece 'yeni normal' kapsamında, Turizm İşletme Belgesi olanlar dahil 3 bin 241 işletme denetlendi, 41 iş yerine cezai işlem uygulandı. 102 konaklama tesisinin 4'üne işlem yapıldı. Kurallara uyalım, uymayanları 155 ve 156’ya bildirelim."