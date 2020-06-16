İmalathaneye dönüştürülen evde 3 bin 985 litre sahte rakı ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde imalathaneye dönüştürülen bir evde 3 bin 985 litre sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Yeni Baraj mahallesindeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.

Adrese baskın yapan ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 3 bin 985 litre sahte rakı buldu. Ele geçirilen sahte içkiyle ilgili şüpheli M.B. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.