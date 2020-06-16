Bakan Selçuk açıkladı: 12 ilaç daha geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3'ü kalp, 2'si pulmoner hipertansiyon olmak üzere 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu.

3'ü kalp, 2'si pulmoner hipertansiyon, 2'si kan ürünü, 1'i doğuştan metabolik hastalık ilacı olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını belirten Selçuk, "Geri ödeme kapsamına alınan 14 muadil ilaç ve yayımlanan SUT ile eklenen 12 ilaç ile birlikte geri ödemesindeki ilaç sayımız 8.636’ya ulaştı” dedi.

SUT'ta yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlardan bazıları şöyle:

"3 kalp ilacı, 2 kan ürünü, 2 pulmoner hipertansiyon ilacı, 1 antibiyotik, 1 antiviral, 1 doğuştan metabolik hastalık ilacı, 1 kanserde bulantı ilacı, 1 yenidoğan hemanjiyom ilacı."

'Miyastenia Gravis' hastalarının tedavilerinde kullanılmak üzere ödemede olan bir ilaçta da düzenleme yapıldı.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Selçuk, "Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim” ifadesini kullandı.