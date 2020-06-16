Soylu'dan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atanan Aslan'a: Sen bizim kahramanımızsın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabında "'15 Temmuz için, FETÖ’nün ihanetine kanıt aranıyorsa, kanıt benim' diyen TEM Başkanımız Turgut Aslan, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu" paylaşımında bulundu.
Aslan'a "Sen bizim kahramanımızsın" diye seslenen Soylu, atama kararından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.
"15 Temmuz için, FETÖ’nün ihanetine kanıt aranıyorsa, kanıt benim." diyen TEM Başkanımız Turgut Aslan, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 16, 2020
Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın,
Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanımız pic.twitter.com/KDPmQDOK8T
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