Kılıçdaroğlu: AK Parti’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, bu sefalete 'Dur' demeyecek misiniz?

Bütün arkadaşlarımız ve bizi dinleyen bütün vatandaşlarımın bunu bilmesi gerekiyor. İşçiye, çiftçiye dediler ki, evlerinize çekilin ve rahat olun. Türkiye ne dedi, evinize çekilin, dışarı çıkarsan ceza keserim dedi. Vatandaşlar, bankadan borç çekmek zorunda kaldı. En gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler bile böyle yaptı. AKP ise bir aile devleti değil, hanedan devleti gibi davranıyor. En büyük fedakarlığı bütün ülkelerde devlet yaptı, hiç meraklanmayın dediler. Dolayısıyla siz sosyal devletin güvencesi altındasınız dediler. Biz de ise devlet hiçbir fedakarlık yapmadı. En büyük fedakarlığı bütün ülkelerde devlet yaptı, hiç meraklanmayın dediler. Dolayısıyla siz sosyal devletin güvencesi altındasınız dediler. Bizde ise devlet hiçbir fedakarlık yapmadı. Bütün vatandaşlarımızın bu üç kuralı bilmesi gerekiyor. 40 yıldır bu devlete vergi veriyoruz ama 40 gün bize bakamadılar. 40 yıldır devleti yönetenleri suçlamak gerekiyor.