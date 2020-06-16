Adliyeden kaçan zanlıda virüs tespit edildi, hakim, savcı ve polisler karantinaya alındı

Karabük'te çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı çıktıktan sonra adliyeden kaçan ve kovalamaca sonrası yakalanan şüphelide koronavirüs tespit edildi. Şüpheliyle temasta bulunan savcı, hakim, katipler ve polisler ev karantinasına alındı.

Geçen Pazar cinsel istismar suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 yaşındaki E.Y., savcılık ifadesinin ardından tutuklama kararı ile mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklama kararı çıktıktan sonra polislerin elinden kurtularak adliyeden kaçmıştı.

Bu sırada şüpheli ile polisler arasında kovalamaca yaşanmış ve E.Y. ekiplerin havaya ateş açmasının ardından kent merkezinde yakalanmıştı.

Yakalandıktan sonra tekrar adliyeye getirilen E.Y’nin tamamlanan işlemlerin ardından cezaevine teslim edilmeden önce polis ekipleri tarafından sağlık kontrolü ve Kovid-19 testi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Burada test örnekleri alındıktan sonra E.Y, Karabük Kapalı Cezaevine teslim edilmişti.

E.Y’nin test sonucu pozitif çıkınca, kendisiyle temasta bulunan hakim, savcı, katipler ve polisler evlerinde 14 günlük karantinaya alındı. Karantinaya alınan görevlilere Perşembe günü test yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan, gencin 10 kişilik ailesi ve mağdur ile ailesine de test yapıldığı belirtildi.