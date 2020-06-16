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    Taksi

    İBB'nin '5 bin yeni taksi' projesinin ardından İstanbul'da plaka fiyatları düştü

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006161042261738-ibbnin-5-bin-yeni-taksi-projesinin-ardindan-istanbulda-plaka-fiyatlari-dustu/

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı '5 bin yeni taksi' projesinin ardından taksi plaka fiyatlarında düşüş yaşandı. 2 milyon 200 bin TL civarında olan taksi plaka ücreti 2 milyon TL dolayına indi.

    İBB Bakanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye olarak 5 bin taksiyi kiraya vereceklerini açıklamasının ardından taksi plaka fiyatları düştü.

    DHA'nın aktardığı habere göre, cuma gününden önce 2 milyon 200 bin TL civarında olan plaka fiyatları bugün 2 milyon TL dolayına indi.

    Galericiler kararın gözden geçirilmesini istiyor

    İstanbul'da taksi plaka satışlarının yapıldığı Bağcılar Oto Center'daki galericiler, kararın kendileri için sürpriz olduğunu söyledi. Galericiler piyasada bir kargaşa yaşandığını belirterek, kararın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

    Oto Center'de plaka alım-satımı yapan bir firma sahibi Gürsoy Atlı, İBB'nin taksi kararına tepki göstererek şunları söyledi:

    'Esnaf eski esnaf değil, anında İstanbul'u kilitler'

    "Kararı daha yeni duyduk. Piyasa tedirgin oldu. 8 ay önce 'plaka vereceğim, ihale yapacağım' dendi, şimdi kiralığa dönüldü. Piyasada bir kargaşa oluştu. Taksi esnafı ve taksi plaka sahibi olarak buna tepkiliyiz. Başkanın bunu tekrar gözden geçirmesini isteriz. Şimdi 5 bin taksi dediği an önü açılmış oluyor. Yarın 20 bin mi olur? Yarın için önü açılmış oluyor bunun. Sektörde bir yanlışlık varsa, eksiklik varsa esnafla oturup konuşulur. Taksi plakaları 2 milyon 200 bin civarındaydı. Bir açıklamayla 2 milyon civarına indi. Esnaf 'acaba plakama bir şey olur mu' diye tedirgin oluyor. Belediyenin işi değil bu. Belediye şehirde eksik varsa ne yapmalı? Ulaşım sektöründe bir mahallede eksik varsa oraya araç yollamalı, hat kurmalı. Takside de eksiklik varsa araştırmalar yapılmalı ve rapor hazırlanmalı. Verdiğini de kabul etsek esnaf yürütmeyi durdurur. Yani şu an her şey hazırlansa da esnaf bunun yürütmesini durdurur. Esnaf eski esnaf değil. Anında İstanbul'u kilitler. Kimse plakasını satmasın."

    © DHA /
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    Plaka alım-satımı yapan Coşkun Çağlayan ise, "Plaka fiyatlarını olumsuz etkiledi. Cuma günü yapılan zamansız ve yersiz bir açıklamayla yüzde 10 kayba uğrandı. 2 milyon 250 bin civarındaydı. Şu an 2 milyon. İstanbul'un şu an böyle 5 bin kiralık taksiye ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü ihtiyaç olduğu saatler belli. İşi gidiş ve çıkış saatlerinde ihtiyaç oluyor. Diğer saatlerde taksiler boş. Zaten pandemi sürecini yeni atlatıyoruz. Şoförler, çalışanlar çok zor bir süreçten geçti. Kiralar 9 bin liraydı. Pandemi sürecinde 2 bin, 2 bin 500 liraya kadar düştü. 3 bin 500 civarlarına çıkmaya başladı. Plaka sahipleri panik yapıp plakalarını satmamalı" ifadelerini kullandı.

    Dünyadaki bazı büyükşehirlerin nüfus ve taksi plakası sayılarıyla İstanbul'u kıyaslayan İBB Başkanı İmamoğlu, mevcut 17 bin 395 plakanın yeterli olmadığını, şehre 5 bin yeni sarı taksi kazandıracaklarını açıklamıştı. 

    Etiketler:
    Bağcılar, İstanbul, Sarı taksi plakası, Taksi, Sarı taksi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB
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