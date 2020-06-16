Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemin faili 7 YPG/PKK'lı terörist Afrin'de yakalandı

Hatay Valiliği, "3 araç yakma ve 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır" açıklaması yaptı.

Hatay Valiliği, araç yakma ve 11 bombalı eylem gerçekleştiren YPG/PKK mensubu 7 zanlının, Suriye'nin Afrin bölgesinde 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 araç yakma ve 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır. Ayrıca hücre evinde yapılan aramalarda, eylemlerde kullanılmak amacıyla bomba yapımında kullanılan 25 kilogram TNT, 8 elektrikli kapsül ile parça tesiri amacıyla özel olarak kesilip ufaltılmış metal çivi parçaları olan bomba yapım malzemeleri ele geçirilmiştir."