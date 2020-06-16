Ankara Tabip Odası: Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı 437'ye yükseldi

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun açıklamasına göre, 437 sağlık çalışanının koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Tabip Odası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "16 Haziran 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısı 437’ye yükselmiştir" denildi.
⚠️ 📢 ⚠️ 16 Haziran 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısı 437'ye yükselmiştir ‼️— Ankara Tabip Odası (@ankaratabipoda) June 16, 2020
🖥️ https://t.co/BCGRuGQj5s
📌#RaporCovid19
📌#YaygınTest
📌#EmekçilerRiskAltında pic.twitter.com/KJRtB1gx5D
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