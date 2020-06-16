Ankara Tabip Odası: Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı 437'ye yükseldi

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan çalışmaya göre, Ankara genelinde 437 sağlık çalışanına koronavirüs tanısı konuldu.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun açıklamasına göre, 437 sağlık çalışanının koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Tabip Odası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "16 Haziran 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısı 437’ye yükselmiştir" denildi.