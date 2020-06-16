Bitlis'te maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Bitlis genelinde maske takma zorunluluğu kararının alındığı belirtildi.

Koronavirüsle daha etkin bir mücadelenin sürdürülmesi ve salgının kontrol altında tutulmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde (il merkezi, ilçeler, belde, mezra ve köyler) tüm vatandaşlarımızın, bugün saat 24.00'dan itibaren cadde, sokaklar ve açık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine, maske kullanımının sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılmasına, kararlara uyulmaması ve aksi davranılması durumunda her seferinde olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha ile Kabahatler kanunlarının ilgili maddeleri gereği idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

Bitlis ile birlikte maske takma zorunluluğu getirilen il sayısı 43'e yükseldi. O iller şu şekilde:

Adıyaman

Afyonkarahisar

Amasya

Ardahan

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bolu

Burdur

Denizli

Düzce

Elazığ

Eskişehir

Antep

Giresun

Iğdır

Isparta

Maraş

Karabük

Kırklareli

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Mardin

Muğla

Muş

Nevşehir

Osmaniye

Sakarya

Siirt

Sivas

Şırnak

Tunceli

Uşak

Zonguldak

Diyarbakır

Erzurum

Kayseri

Rize

Urfa

Bitlis