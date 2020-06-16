Erdoğan ve Merkel'den 'Libya' görüşmesi

Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen konuşmada Erdoğan ile Merkel Doğu Akdeniz ve Libya'daki son durumu ele aldı.

Reuters'ın haberine göre, iki lider, Libya'da Birleşmiş Milletler destekli barış sürecinin güçlendirilmesi konusunda anlaştı.

Merkel ve Erdoğan ayrıca koronavirüs salgını süreci ve sonrasında atılacak adımları da görüştü.