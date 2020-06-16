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    Gülistan Doku'nun annesi: Benim kızım bu suda yok

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006161042263982-gulistan-dokunun-annesi-benim-kizim-bu-suda-yok/

    Tunceli'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, 164. günde de sürdü. Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, ''Benim kızımdan sonra bu suya düşüp kaybolan 3 kişi çıktı ama benim kızımdan iz yok. Benim kızım bu suda yok. Artık umudumuz kalmadı'' dedi.

    Gülistan Doku için Uzunçayır Baraj Gölü içinde ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde aralıksız devam eden çalışmalar 164. günde de sürdü.

    Bugün yapılan arama çalışmalarına Tunceli AFAD ekipleri, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polis timleri ile Adana Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri katıldı. Sabah saatlerinden itibaren Doku'nun bulunması için hem Uzunçayır Baraj gölü yüzeyi hem de göl dibinde balık adamlar ile arama çalışmalarına devam edildi. Yapılan çalışmalarda bugün de Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanılmadı.

    'Benim kızıma ne oldu?'

    Gülistan Doku'nun Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan annesi Bedriye Doku ile ablası Aygül Doku da 164 gündür, yapılan arama çalışmalarını her gün yerinde takip ediyor. Gülistan'dan gelecek olumlu ya da olumsuz bir haberi bekleyen anne Bedriye Doku, perişan olduklarını ve kızının burada olduğuna inanmadığını ifade ederek, öldürülmüş olabileceğini söyledi. Doku, şunları kaydetti:

    "Benim kızım kaybolmadan önce, en son erkek arkadaşının evinde kalmış. O evde neler olmuş bize anlatmıyorlar ve erkek arkadaşının ailesi hep bizden kaçıyor. Neden bizden kaçıyorlar. Neden o gece neler yaşandı bize anlatmıyorlar. Benim kızıma ne oldu? Erkek arkadaşının ailesi biliyor. Kızım bu suyun dibinde mi ya da yaşıyor mu? Başka yerde mi ya da öldürüldü mü? Onlar biliyor. Çok perişan durumdayız. Ben anne olarak her gün burada kızımdan bir haber bekliyorum. Bize ilk zamanlar dediler kızınız bu suyun içinde ve çıkaracağız ama aradan aylar geçti hiçbir iz yok. Bizim umudumuz artık tükendi. Benim kızımın bu suyun içinde olduğuna inanmıyorum. Olsa ona ait bir şey çıkar. Bir atkı çıkar, çantası çıkar, ayakkabısı çıkar ama hiçbir şey çıkmadı. Bir iz bile yok. Benim kızımdan sonra bu suya düşüp kaybolan 3 kişi çıktı ama benim kızımdan iz yok. Benim kızım bu suda yok. Artık umudumuz kalmadı."

    'Yorulduk, gücümüz kalmadı'

    Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da ellerinde sadece bir bozuk kamera görüntüsü olduğunu, o görüntünün çözülmesi halinde kardeşine ne olduğunun ortaya çıkacağını belirterek, "Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde Munzur Üniversitesi'nin bir güvenlik kamerası görüntüsü var. 5 Ocak gününe ait ve Gülistan, köprünün üzerinde görülüyor. Görüntü bozuk, net anlaşılmıyor. Görüntü temizlense gerçek ortaya çıkar ama o görüntü hiç düzeltilemedi. Yine 5 Ocak tarihinde Gülistan ve erkek arkadaşının bir kafe önünde çekilmiş güvenlik kamerası görüntüsü var. Gülistan o görüntüde erkek arkadaşı ile tartışıyor. Dudak okuma yöntemi ile o görüntü çözülsün dedik ama o da olmadı. Düşünün ki 164 gündür her gün buradayız ve bir haber bekliyoruz. Biz artık kızımızın akıbetini bilmek istiyoruz. Biz artık yorulduk ve gücümüz kalmadı. Bu olay burada çözülmeyecek. Bu artık belirgin durumda. Bundan dolayı biz yakın bir zamanda Ankara'ya gidip, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek kendisinden yardım talep edeceğiz. Aldığımız bilgiye göre su içinde 164 gün boyunca aranan ve bulunmayan başka bir kayıp da yok" ifadelerini kullandı.

     

    Etiketler:
    Munzur Üniversitesi, Tunceli, Gülistan Doku
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