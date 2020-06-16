İstanbul'da bu gece de eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İstanbul'da yeni normal kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek. Polis bölgemizde 3 bin 150 görevli 550 devriye, jandarma bölgemizde ise 984 görevli 368 devriye halinde denetim yapacak."
İstanbul’da #YeniNormal kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 16, 2020
Polis bölgemizde
3150 görevli 550 devriye,
Jandarma bölgemizde ise
984 görevli 368 devriye halinde denetim yapacak. #MaskeMesafeTemizlik
😷⬅️➡️🧴#Covid_19
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