AK Parti'de 'dijital dönüşüm' stratejisi: Hedef Z kuşağından 7 milyon yeni seçmen

'Z kuşağı' olarak tabir edilen nesilden 7 milyona yakın seçmen 2023’te ilk kez oy kullanacak. AK Parti ise, hazırladığı yeni 'Dijital Dönüşüm' stratejisiyle Z kuşağı olan 7 milyon yeni seçmeni hedefe koydu.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal önceki günkü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında AK Parti’nin yeni 'Dijital Dönüşüm' stratejisini tanıttı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan strateji belgesinde Facebook gibi küresel bilişim devlerinin, 'milli egemenlik sınırlarını çiğneyen, geleneksel devlet yapısına meydan okuyan' yeni bir dünya düzeni tasarladığı vurgulandı.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, belgede, “Z kuşağı olarak tabir edilen nesilden 7 milyona yakın seçmen 2023’te ilk kez oy kullanacaktır. Onların içine doğdukları yeni medya düzeni, veri ve içerik sağlayıcılar tarafından devlet otoritesi, egemenliği ve siyaseti de aşan bir meydan okumayla karşımıza çıkmaktadır. Buna cevabımız siber egemenlik, siber vatan ve dijital Türkiye ile olmalıdır. Oy verme davranışı dijital mecralar tarafından doğrudan manipüle edilebiliyorsa; bunun örneklerini açıkça ortaya koyan belgesel filmler Cambridge Analytica vakasını bizlere anlatıyorsa, bu yeni Z kuşağı genç seçmen kitlesi başta olmak üzere tüm kullanıcılar yeni bir farkındalıkla donatılmalıdır” denildi.

‘Kanuni düzenleme şart’

Z kuşağına dönük farkındalık çalışması başlattıklarını ve 'dezenformasyonla mücadele ettiklerini' bildiren Ünal, “Sosyal medyayı terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek, nefret, tehdit, taciz, hedef gösterme gibi suçları işleyecek şekilde kullananlara karşı geniş bir kanun tasarısı hazırlama ihtiyacı hasıl olmuştur” dedi.