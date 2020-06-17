İstanbul'da 'kaçak hastane' operasyonu: 2'si doktor 5 Suriyeli gözaltına alındı

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak kürtaj ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda kaçak hastane ile karşılaştı.

DHA'nın aktardığı habere göre, hastaneye tedavi için gelen 6 kişinin bulunduğu katlarda çok sayıda tıbbi cihaz olduğu görüldü. Kaçak kürtaj da yapıldığı belirlenen hastanenin, Suriyeliler tarafından çalıştırıldığı tespit edildi.

Operasyonda Suriyeli doktorlar Ahmad M. ve Hüsam H., muayene sahibi Issa A. ve çalışanlar Name B. ile Abo Z. gözaltına alındı.

Çok sayıda tıbbi cihazın yer aldığı kaçak hastanede, hastalardan alınan örneklerin saklandığı buzdolabında dondurmaların bile bulunması dikkat çekti.

Tibbi cihazlara el konuldu

'Toplum sağlığını tehlikeye atma' suçundan işlem yapılan kaçak hastane mühürlenirken, gözaltına alınanlar Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Bu arada ilçe sağlık ekipleri ve ilçe zabıta ekipleri çağrılarak işyerinde bulunan tıbbi cihazlar ilçe sağlık müdürlüğüne gönderildi.