İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi satışa çıkarıldı

İstanbul Liman Başkanlığı, Gürpınar ve Ahırkapı açıklarında demirli olan sahipsiz Türk bayraklı 7 gemiyi ihale usulüyle satışa çıkardı. İhale 9 Temmuz'da Karaköy'de bulunan İstanbul Liman Başkanlığı'nda açık teklif usulüyle yapılacak.

Gürpınar ve Ahırkapı açıklarında demirli olan sahipsiz 7 gemi, ihale usulüyle satışa çıkarıldı. 5 atık toplama, 1 akaryakıt ve 1 su tankerinden oluşan gemilerin fiyatları 120 bin lira ile 18 bin 500 lira arasında değişiyor.

Onur-1 isimli akaryakıt gemisinin fiyatı 120 bin lira. Gemi 42 metre boyunda, 6.5 metre eninde ve 196 grostonluk. Su dünyası isimli su tankerinin ise fiyatı 100 bin lira. Tanker, 38.75 metre boyunda 7.15 metre eninde ve 197 grostonluk Atık toplama gemilerinin fiyatları ise 100 bin ile 18 bin 500 lira arasında değişiyor.

İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 8 Temmuz’da saat 16.00'ya kadar teminatlarını yatırarak ihale dosyalarını Karaköy'de bulunan İstanbul Liman Başkanlığı'na teslim etmesi gerekiyor.