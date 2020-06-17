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    DSÖ Türkiye Yöneticisi Prof. Dr. Ergüder: Yeni vakalar buz dağının görebildiğimiz kısmı

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    Türkiye
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    DSÖ Türkiye Program Yöneticisi Prof. Dr. Toger Ergüder, "Türkiye'de ne yazık ki son 4 gündür vakalar artıyor ama dünyada tespit edebildiğimiz vakalar sadece buz dağının görebildiğimiz kısmı. Virüsü taşıyanların yüzde 80'i hiçbir belirti göstermiyor. Yani yüzde 80'inin asemtomik olması sebebiyle vaka sayılarını en az 6-7 ile çarpmak lazım" dedi.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Program Yöneticisi Prof. Dr. Ergüder, tüm dünyada koronavirüs kaynaklı yeni vaka sayısı ve ölümlerin arttığını söyledi.

    Ergüder, "Bugün itibarıyla vaka sayısı 8 milyonu aştı, ölüm sayıları da 450 bini geçti. Salgının merkezi daha çok Amerika kıtası oldu. Tüm görülen yeni vakaların ve ölümlerin yaklaşık yarısı burada görüldü. Dünyada da salgın yavaş yavaş başka ülkelerde de yeniden görülmeye başladı ve en son Çin’de de ilk defa uzun bir zaman sonra 100’e yakın vaka görüldü. Bu nedenle dünya bir yandan mevcut salgınla mücadele ederken bir yandan da yeni vakaların başka kıtalarda görülmemesi için gerekli önlemleri almaya çalışıyor'' dedi.

    'Bağışıklık düzeyi düşük oranda'

    Prof. Dr. Ergüder, DSÖ'nün salgının ne zaman biteceğine dair bir öngörüsünün olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

    "Bu konuyla ilgili birkaç tane senaryo var. Ya bu salgınla ilgili bir aşı bulunacak ve yaklaşık dünyadaki 7 milyar insan aşılanacak ya da bir ilaç bulunacak veya virüs bir mutasyona uğrayarak ve insanlarda hastalık yapmayacak hale gelecek. Üçüncü bir seçenek ki bu kötü bir seçenek; toplumun yüzde 60’ı bağışıklık kazanacak ve virüs bulaşacak insan bulamayınca da ortadan kalkacak. Ama elimizde ne bir aşı var, ne bir ilaç. Yapılan tüm çalışmalarda da bağışıklık düzeyi halen çok daha düşük oranda. O nedenle şu an maske takmak, 1.5 metrelik sosyal mesafeye uymak ve el yıkamaktan başka hastalıkla mücadele etmek konusunda bilinen bir yöntem ne yazık ki yok."

    'Vaka sayılarını en az 6-7 ile çarpmak lazım'

    Prof. Dr. Ergüder, virüsün aktif bir şekilde halen ortada dolaştığını ve bulaşma riskini kaybetmediğine dikkat çekerek, "Türkiye’de de ne yazık ki son 4 gündür vakalar artıyor ama şunu unutmayın dünyada şu anda bizim tespit edebildiğimiz vakalar sadece buz dağının görebildiğimiz kısmı. Şu an her gün görülen yeni vaka sayısını 6-7 ile çarpmak lazım. Sonuçta bizim bu testleri yaptığımız cihazlar anca yüzde 60 oranında doğru sonuçlar verebiliyor. Bu virüsü taşıyanların yüzde 80’i hiçbir belirti göstermiyorlar. Bunlara biz asemtomik diyoruz. Yani bu hastalık öncesinde belirti göstermiyorlar ama bunlar virüsü bulaştırabiliyorlar. Yani yüzde 80’in asemtomik olması, test yapılan cihazların duyarlılığının düşük olması sebebiyle tüm dünyada da Türkiye’de de bulunan vaka sayılarını en az bir 6-7 ile çarpmak lazım" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Salgın, İlaç, Aşı, Hijyen, Sosyal mesafe, Maske, Kovid-19, Antikor, antikor testi, Bağışıklık, Çin, Amerika, Toger Ergüder, Koronavirüs, Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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