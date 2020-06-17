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    Doğu Perinçek

    Altaylı'dan Perinçek yazısı: Son dönemdeki popüler TV konukluğunun fikirleri ile alakası olmadığını söyleyeyim

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, son dönemde TV kanallarının tartışma programlarında kendisine sıkça yer bulan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında kaleme aldığı yazıda, "Perinçek’in son dönemdeki popüler TV konukluğunun fikirleri ile alakası olmadığını söyleyeyim. Onlar için Doğu Perinçek rating getiren bir konuktur" dedi.

    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in son dönemde sıkça TV kanallarında yer almasını yorumladı. 

    Perinçek'in '42 yıllık siyasi yaşamında son bir yıldaki kadar ilgi görmediğini' savunan Altaylı, Vatan Partisi Genel Başkanı ile ilgili olarak şunları söyledi: 

    "42 yıldır aktif genel başkandır. Ve Doğu Bey bu 42 yıl boyunca son bir yıldaki kadar ilgiye mazhar olmamış, bu kadar fazla televizyon programlarına konuk edilmemiştir. Ben de Doğu Abi’yi hemen hemen 40 yıla yakın süredir tanırım. Bazı fikirlerine katılırım, çoğuna katılmam ama severim. Tabii Doğu Perinçek’in son dönemdeki popüler TV konukluğunun fikirleri ile uzak yakın alakası olmadığını da söyleyeyim. Kendisini konuk eden televizyon programcılarına 'Bu adamın fikri nedir?' deseniz yanıt veremezler. Gerçi Doğu Perinçek’in fikri nedir sorusuna yanıt vermek zordur gerçekten ama bu arkadaşlar için Doğu Perinçek’in fikir değişiklikleri ile ilgili de bir fikirleri yoktur. Onlar için Doğu Perinçek rating getiren bir konuktur."

    'Madagaskar asıllı bir Hint Horozu gibi göründüğü için tercih edilir'

    Perinçek'in 'lafını sakınmaz' bir siyasetçi olduğunu savunan Altaylı, "Kavgadan kaçınmaz, hatta bilakis kavga sever, kavga başlatır, gerekirse küfür de eder. Fiziki kavgaya ramak kaldığı izlenimini uyandırmayı da sever. Konukluğu da bu yüzdendir. Televizyon ekranında Madagaskar asıllı bir Hint Horozu gibi göründüğü için tercih edilir" ifadelerini kullandı 

    Perinçek'e sıkça sorulan Abdullah Öcalan ile görüşmesini de yorumlayan Altaylı, bugün hala aynı sorunun sorulmasını eleştirerek "Ama artık bana gına geldi" dedi:

    "Ve katıldığı her programda Perinçek’in yumuşak karnına bir yumruk atılır. 'Sen de Apo ile görüştün ve çiçek verdin.' Doğrudur da. Perinçek Apo ile görüşmüştür, sohbet etmiştir, birlikte PKK’lı sözde tören kıtasını denetlemişlerdir. Zaten Perinçek de bunu inkar etmez. Bu konuda kitabı bile vardır. Sürekli olarak 'Görüştüm ama niye görüştüm bir sorun' havası içinde yanıtlamaya çalışır bu suçlamayı. Ama artık bana bu işten gına geldi. 31 yıl önce yapılmış bir görüşme. Dostça mı? Bana göre dostça? O dönemde ikisi de sosyalist. Aralarında fikir birliği var zaten. İnkar da etmiyorlar. Ama sonra yollar ayrılmış. Üzerinden de 30 küsur sene geçmiş. Başka bir şey söyleyin, başka bir şey sorun Perinçek’e.

    'Bazıları daha düne kadar 'En sıkı Fetullah hayranı benim' diyenler olmuyor mu?'

    Hele hele Perinçek’i böyle köşeye sıkıştıranların bazıları daha düne kadar “En sıkı Fetullah hayranı benim, hoca efendiye benden daha yakın olan bulamazsınız” diyenler olmuyor mu? İşte ona ölüyorum."

    'Doğru ama yanlış'

    Perinçek'in kendisinin de Öcalan ile görüştüğünü söylemesi üzerine de açıklamalarda bulunan Altaylı, Perinçek'in açıklamalarıyla ilgili olarak da "Doğu Perinçek, son katıldığı programda benim de Öcalan ile görüşmeye dağa gittiğimi söyledi. Doğru ama yanlış. Diğerlerini bilmiyorum ama ben Öcalan ile dağda değil, Lübnan’da, Bar Elias kasabasında görüştüm" ifadelerini kullandı. 

    Altaylı ayrıca, Öcalan'la yaptığı röportajın Kanal D tarafından yayınlanmadığını belirtti ve şunları söyledi:

    "Öcalan görüşmeye birinde kendisinin bulunduğu iki Mercedes ile geldi. Yanında Suriye Muhaberatı’ndan bir subay vardı. Çektiğimiz programda söyledikleri, daha sonra İmralı’daki duruşmalarda söylediklerinden çok da farklı değildi. Bunun dışında geniş kapsamlı bir röportaj yaptık. Futboldan, Türkiye’den görüştüğü siyasetçilerden, kendisine aracı yollayan Başbakanlardan söz etti.

    Program sonrası programı çektiğimiz yerin sahibi tarafından hazırlanmış bir sofraya davet edildik ve yemek yedik.
    Yaptığımız röportaj o sırada çalıştığım Kanal D tarafından terörle mücadele yasasının birkaç maddesine muhalefet edilmiş sayılabileceği gerekçesiyle yayınlanamadı."

    Etiketler:
    açıklama, Reyting, TV, Görüşme, Abdullah Öcalan, Doğu Perinçek, Habertürk gazetesi, Habertürk TV, Fatih Altaylı
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