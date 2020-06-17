AK Partili Ünal yeşil küre uygulamasının sona erdiğini duyurdu

AK Parti tarafından sosyal medyada 'Etik Farkındalık' adıyla başlatılan 'yeşil küre' uygulaması sona erdi. Bu uygulamanın sonuçlarına ilişkin bir de rapor hazırlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada 1 Mayıs'ta başlayan uygulamanın 10 Haziran'da sona erdiğini açıkladı. Ünal, "40 gün süren 'etik farkındalık' çalışmamızda küfür, hakaret ve dezenformasyonu görünür kılmak için kullandığımız 'yeşil küre' görevini başarıyla tamamlamıştır" dedi.

'Etik farkındalık' uygulamasının sonuçlarına ilişkin bir de rapor hazırlandı. Raporda, "Sosyal ağlardaki dezenformasyona dikkat çekilmiş, küfür, hakaret, iftira, şiddet ve saldırganlık içeren paylaşımlara karşı güçlü bir farkındalık oluşturulmuştur" denildi.

Diğer yandan yeşil küre uygulamasına katılanlara ilişkin raporda, "Kendilerini kamufle ederek sızan FETÖ'cü hesaplar olduğu görülmüştür. Bu hesapların temel amaçlarının farkındalık çalışmasını sabote etmek ve AK Parti siyasetini gayriahlaki göstermeye dönük provokatif faaliyetler gerçekleştirmek olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bu amaçlarla kullanılan “Yeşil Küre” üzerinden “Etik Farkındalık” çalışmasına hakaret, küfür ve aşağılamada bulunanlar da ayrıca bir çalışmanın konusu olmalıdır. Gönüllü olarak “Etik Farkındalık” çalışmamıza katılanlara gönülden teşekkür ederim. pic.twitter.com/NED3X6VqiB — Mahir Ünal 🟢🇹🇷 (@mahirunal) June 17, 2020

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