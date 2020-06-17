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    Çete yöneticisinden uyuşturucu baronuna tepki: Ocağımı yaktınız, içiniz rahat mı?

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    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006171042269234-cete-yoneticisinden-uyusturucu-baronuna-tepki-ocagimi-yaktiniz-iciniz-rahat-mi/

    Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 100 milyon lira değerindeki 1 ton 535 kilogram eroinin sahibi olduğu belirtilen uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan'a duruşmada tepki geldi. Çetenin yöneticilerinden Mahmut Mısır, duruşmada "Ocağımı yaktınız. İçiniz rahat mı? Dört cenaze yaşadım, Allah sorsun" dedi.

    Erzurum’un Aziziye ilçesinde 25 Ocak günü, İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen florit madeni yüklü TIR'da arama yapıldı. TIR'ın dorsesindeki floritler arasında, 17 çuval içinde, 25 bin 834 adet taş parçası görünümlü, 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi.

    Uyuştucuyu teslim alacakların yakalanması amacıyla, eroin yüklü TIR, takip altında İstanbul'a gönderildi. 3 gün süren operasyonda, uyuşturucuyu İran'dan temin edip, gümrüğe naklini sağlayan 'Rüzgar' kod adlı Ali Yıldırım ve 'Ateş' kod adlı Mahmut Mısır, gümrükleme şirketi sahipleri Erdal Ergi ve Ahmet Özdemir, şirket çalışanı Mazlum Ö., uyuşturucuların İstanbul'da saklandığı deponun sahibi 'Mekanik' kod adlı Hacı Karahan, 'Dutifoalbar' ve 'Dayı' kod adlarını kullanan uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan, Fidan ile örgüt üyeleri arasındaki irtibatı sağlayan 'Lord' ve 'Mahalle' kod adlarını kullanan Saruhan Özçelik yakalandı.

    Gözaltına alınan 8 şüpheli, İçişleri Bakanlığı'na ait özel jetle Erzurum'a getirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mazlum Ö. dışındaki 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine koyuldu.

    © DHA /
    Tüm sanıklar ile cezaevi personelinin maske ve eldiven taktığı duruşmada, sanık avukatları mahkeme heyetinin farklı olması nedeniyle mütalaaya ilişkin savunma için süre talep etti.

    Toplam 1314 yıl hapis isteniyor

    Uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan ile yöneticiler Saruhan Öztürk, Ali Yıldırım ve Mahmut Mısır hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma' suçlarından 166 yıl 6'şar ay, örgüt üyeleri Hacı Karahan, Erdal Ergi, Ahmet Özdemir ve Mazlum Ö. hakkında da 162'şer yıl olmak üzere toplam 1314 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    'Dört cenaze yaşadım, Allah sorsun'

    Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Mehmet Zeki Fidan, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır, Saruhan Özçelik, Ahmet Özdemir, Erdal Ergi ile tutuksuz sanık Mazlum Ö. ve avukatları katıldı. Tutuklu sanık Hacı Karahan ise gelmedi. Tüm sanıklar ile cezaevi personelinin maske ve eldiven taktığı duruşmada, sanık avukatları mahkeme heyetinin farklı olması nedeniyle mütalaaya ilişkin savunma için süre talep etti.

    Mahkeme heyetinin verdiği ara sırasında ise avukatlar, sanıkları sosyal mesafeye uymaları ve maskeleri ile ağızlarını tam kapatmaları yönünde uyardı. Bu sırada Mahmut Mısır, arkasındaki sanık sandalyesinde oturan Mehmet Zeki Fidan'a, "Ocağımı yaktınız. İçiniz rahat mı? Dört cenaze yaşadım, Allah sorsun" dedi. Fidan'ın "Ne söylüyorsun sen?" diye yanıt vermesi üzerine jandarma, Mahmut Mısır'ı, uzaklaştırdı.

    Duruşma karar için pazartesiye ertelendi

    Aranın ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı karar için pazartesi gününe erteledi. Sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen sanıklar, aynı şekilde cezaevine götürüldü.

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