Türkiye Be-200 amfibi uçaklarını kira süresi tamamlandıktan sonra satın alabilir

Sputnik’e konuşan Mollaev, Türkiye’nin orman yangınlarının yayılmasını önleme çalışmalarında yer almak üzere Rusya’dan 4 aylığına kiralanan Be-200 amfibi uçaklarının kira süresi tamamladıktan sonra satın alınması konusunu incelediğini ifade etti.

Mollaev, “Şirketimiz Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilan edilen orman yangınları söndürme hizmetleri ihalesini kazanıp, Rusya Birleşik Uçak Şirketi (OAK) ve Acil Durumlar Bakanlığı ile 2 adet Be-200 uçağının sonradan satın alınmak üzere 4 aylığına kiralanmasına ilişkin kontrat imzaladı. Bu uçakların Türkiye’de orman yangınlarının yoğun olduğu mevsimdeki verimliliğine bakacağız ve satın alınmaları ile ilgili karar buna göre alınacak. Test süresinin olumlu sonuçlanması halinde ileride bu uçaklardan daha fazla satın alınmasını inceliyoruz” diye konuştu.

'Be-200 Kanadalı ve Japon rakiplerinden üstün'

Şirketin uzun süredir bu konu üzerinde çalıştığını, amfibi uçakları üreten Kanadalı ve Japon şirketlerden gelen teklifler dahil olmak üzere birçok teklifi incelediğini anlatan Mollaev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak biz Rus uçaklarıyla çalışmaya meyilliydik. Be-200’ü İstanbul’da düzenlenen Teknofest-2019 fuarında gördük ve sahip oldukları imkânları diğer uçaklarla karşılaştırdık. Be-200 insanları, altyapıyı tesislerini kurtarmak için yaratıldı, nitekim bu uçak, diğer ülkelerden aynı tipteki hava araçlarına göre çok daha iyi.”

‘Türkiye genelinde yangın güvenliğini sağlayacak ve yangınları söndürecek’

Türkiye’deki orman yangınlarının ekim ortalarından sonra da devam etmesi halinde uçakların kira sürelerinin yangınlar tamamen söndürülünceye kadar uzatılacağını aktaran yetkili, “Bu uçaklar Türkiye genelinde yangın güvenliğini sağlayacak ve yangınları söndürecek. Uçakların teknik bakımını Türk tarafı üstleniyor. Mürettebatlar Rus olup, Türk uzmanlar da kendileri ile yangın çıkan yerler konusunda koordinasyon sağlayacak, yerlerin koordinatlarını verecek” ifadelerini kullandı.

‘Türk heyet araçların kabulü sırasında uçakların potansiyelini takdir etti’

Mollaev, Türk heyetin araçların kabulü sırasında uçakların potansiyelini takdir ettiğini vurguladı:

“Pilotlar en üst seviyede hünerlerini sergiledi. Belirli zaman diliminde dökülen su miktarı açısından standart miktarı 1.5 katına çıkardı. Pilotların ve araçların orman yangınlarını söndürme sırasında en yüksek performansı ortaya koymalarını umarım.”

Geçen eylülde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar başkanlığındaki Türk heyet, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech bünyesindeki Beriyev Firması’nı ziyaret ederek Be-200 uçağın üretildiği fabrikayı, teknik servis merkezi ve pilot eğitiminde kullanılan uçuş simülatörünü incelemişti.

Dünyanın tek jet amfibi uçağı olan Be-200ÇS, yangın söndürme, afet bölgelerine acil yardım ulaştırma, suda arama kurtarma çalışmaları, ambulans ve yük taşıma ve ayrıca çevre izleme gibi görevler için geliştirildi. Yük olarak 12 ton su depolayabilen uçak, bir saatte akıttığı su bakımından da üstün performans sergiliyor.