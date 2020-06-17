İBB'de olağanüstü tasarruf tedbirleri: Tüm birimlere yazı gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı meclisten istediği 4.3 milyarlık borçlanma yetkisinin 648 milyon liraya düşürülmesi üzerine ek tasarruf tedbirleri devreye sokuldu. Tüm İBB birimlerine yazı gönderilerek 8 ay içinde en az yüzde 35 tasarruf edilmesi, zorunlu haller dışında yeni ihaleye çıkılmaması istendi.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Meclisi'nden koronavirüs salgını nedeniyle bozulan gelir-gider dengesini sağlamak üzere 2020 yılı için onaylanan bütçe kapsamında istediği 4.3 milyarlık borçlanma yetkisinin 648 milyon liraya düşürülmesi üzerine tüm birimlere yazı gönderilerek ek tasarruf önlemleri alındı.

Tasarruf yazısı, İBB Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 21 Mayıs 2020 tarihinde yapılan ve henüz sonuçlanmamış 'İstanbul mezarlıklarının parselasyonu rehabilitasyonu lahit ve mezar üst yapısı yapım işi' ihalesinin 12 Haziran'da iptal edilmesi ile ortaya çıktı.

İhalenin iptal gerekçesinde, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından tüm birimlere gönderilen 'tasarruf tedbirleri, mayıs-aralık bütçe ve harcama tedbirleri' ile ilgili yazıya atıf yapıldı.

Yazıda, 11 Mayıs 2020 tarihinde yapılan olağanüstü İBB Meclis toplantısında tırpanlanan borçlanma yetkisi talebi hatırlatılarak mevcut nakit yönetiminde corona virüsü salgınının ekonomik ve maliyet etkilerinin yanı sıra, ilave tedbirler alınarak harcama kısıtlamasına gitmek zorunda kalındığı belirtildi.

8 aylık dönem yeniden planlandı

Yazıda, İBB'nin tüm birimlerinin gelecek 8 ay içinde en az yüzde 35 tasarruf doğrultusunda hareket etmeye dikkat edeceği, hizmet harcama önceliklerini yeniden gözden geçireceği bir sürece girildiği vurgulandı. Birimlerin gelecek 8 aylık dönemdeki faaliyetlerini yeniden planlandığı aktarıldı.

Bu kapsamda zorunlu haller dışında yeni taahhüt ve ihaleye çıkılmayacağı, önceden ödeneği alınan ve ihalesi sonuçlanmamış dosyalar için de yeniden Mali Hizmetler Daire Başkanlığından onay alınacağı kaydedildi.

Bu ek tasarruf tedbirleri kapsamında mezarlıkların parselasyonu ile ilgili ihalesinin ertesi yıla ertelenebilir nitelikte olduğu ve aciliyet gerektirmediği ifade edilerek "Belediye Başkanlığımızın azami tasarruf tedbirleri kapsamında başkanlığımız kamusal hizmetlerinde aksamaya neden olmayacağı yönündeki değerlendirmelerimiz nedeniyle idare kayıtlarımıza 29 Mayıs 2020 tarihinde giren başkanlık yazısındaki tasarruf tedbirleri gereği olarak ihale, 2020 yılı içerisinde tekrar yapılmamak üzere iptal edildi” denildi.