Çavuşoğlu, Kalın, Albayrak ve Fidan Libya'ya gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan Libya'ya gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan Libya'ya gitti.

Türk heyeti, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Serrac ve kabinesiyle bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın resmi temaslarda bulunmak üzere geldikleri Libya’da Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala tarafından karşılandı. © AA /

Türk heyeti, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Serrac ve kabinesiyle bir araya gelerek görüşmelerde bulundu. Ziyaretle ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. © Fotoğraf : EHA 1 / 2 © AA / Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın resmi temaslarda bulunmak üzere geldikleri Libya’da Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala tarafından karşılandı.

Ziyaretle ilgili olarak şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

Libya'ya giden Çavuşoğlu, Albayrak ve Fidan, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Serrac ile bir araya geldi https://t.co/CdiOVQ7DwG pic.twitter.com/iOfF7WSMvA — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 17, 2020

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