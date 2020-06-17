Erdoğan, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ı kabul etti

Görüşmeye ilişkin net bilgi verilmezken, açıklama yapılması bekleniyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önce ertelenen, daha sonra tarihi öne çekilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Başkanı Yekta Saraç’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Görüşmeye ilişkin net bilgi verilmezken, açıklama yapılması bekleniyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önce ertelenen, daha sonra tarihi öne çekilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ele alınması bekleniyor.
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