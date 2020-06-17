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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Ankara ve Bursa için maske zorunluluğu gelebilir; sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz

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    Türkiye
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulunun İstanbul, Ankara ve Bursa için maske kullanma zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulunduğunu bildirirken sokağa çıkma yasağı ile ilgili ise 'Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi' ifadelerini kullandı.

    Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 

    Güncel koronavirüs verilerini paylaşan Koca, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 1429 kişiye yeni tanı konduğunu, iyileşen sayısının ise 1261 olduğunu açıkladı. Bugünki test sayısının ise 52.901 olduğunu söyledi. 

    Normalleşmenin eski hayat tarzına dönmek olmadığını hatırlatan Koca, "Vaka sayımızın şiddetinde değişim var. Daha az oranda hasta entübe edilir oldu. Entübe edilenlerin vefat etme oranı önemli oranda düştü" dedi. 

    Koca ayrıca, Bilim Kurulu'nun  İstanbul, Ankara ve Bursa için maske kullanma zorunluluğu getirilmesi önerisine bulunduğunu belirterek,  "Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi' diye konuştu. 

    Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

    - Türkiye 1 Milyon kişi başına 57 vefatla dünya genelinde 47. sırada yer almaktadır.

    - Normalleşme eski hayat tarzımıza dönmek demek değil. 'Yeni normal'i kontrollü sosyal hayat olarak tanımladık. Üretim devam etmek zorunda. Bütün hizmet sektörlerinin canlı olması toplumun geleceği için vazgeçilmez unsurlar. 

    'Kara göründü ama deniz hala dalgalı'

    - Kara göründü ama deniz hala dalgalı. Kararlı adımlarla ilerlersek dalgalanmalardan korkmayız. Son günlerde vaka sayımızdaki değişmeler bu dalgalanmaların yansımasıdır. Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. 

    - Virüsün etkisinde bir azalma yok ama hekimlerin tedavi etme gücünde artış olduğu bir gerçek. 

    - Vaka sayımızın şiddetinde değişim var. Entübe hastamız artık daha az. Mart ayı sonunda günde 1500 civarı yeni vakamız varken, bunların yarısı pnömoni oluyordu. Daha az oranda hasta entübe edilir oldu. Entübe edilenlerin vefat etme oranı önemli oranda düştü.

    - Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il Gümüşhane, en düşük olduğu il ise Kilis. 

    - Son 1 ayda Ankara'daki günlük ortalama vaka sayısı 127 son 15 günde ise 157. Son bir ayda İstanbul'da günlük ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada 620, son 2 günde ise 616. 

    - Bugünkü vaka sayısı 1429, vefat sayısı 19

    Soru-Cevap

    - (Maske tüm illerde zorunlu olur mu?) Bilim Kurulu'nun İstanbul, Ankara ve Bursa için maske kullanımıyla ilgili önerisi oldu. İl Hıfzıssıhha Kurulları değerlendirip alınması gereken kararı alırlar.

    - (Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?) Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma kısıtlılığı gibi bir durumu düşünmüyoruz, bilim kurulunda gündeme gelmedi. Dalgalanmanın beklediğimizden fazla olduğunu söyleyebilirim. 

    - (YKS, LGS vaka sayılarını artırır mı?) Her iki sınav için kurulun özellikle sınava giriş saatleri ve çıkış saatleri olmak üzere daha güvenilir girişleri sağlamak üzere tedbir alınması, o saatlerde sokağa çıkma yasağı olması hakkında önerisi oldu. Cumhurbaşkanımızla bu öneriyi paylaştık, bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini, her iki sınavla ilgili giriş ve çıkışların güvenli bir şekilde yapılmasıyla ilgili talimatı vermiş oldular. 

    - (Sosyal mesafenin uyulmadığı görüntüler) Bu tür görüntülerin olmasını arzu etmiyoruz. Bununla ilgili gerekli tedbirler ve kararlar alınabilir. Vatandaşımızın daha kendi isteği ve talebiyle bu kurallara olabildiğinde uymasının gerekliliğini söylemeye çalışıyoruz. Ama bazen bunun dozunun kaçtığını görüyoruz. 

    Etiketler:
    Sosyal mesafe, 20 yaş ve altına sokağa çıkma kısıtlaması, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması, Sokağa çıkma yasağı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), LGS, Maske, Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs tanı kiti, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs testi, Bursa, Ankara, İstanbul, Koronavirüs, Fahrettin Koca
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