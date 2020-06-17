Bakan Pakdemirli Türkiye’ye gelen Rus yangın söndürme uçağını test etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, Rusya’nın dört aylığına Türkiye’ye kullanıma sunduğu Be-200 yangın söndürme uçağını test ettiği belirtildi.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in bünyesinde faaliyet gösteren Birleşik Uçak Şirketi, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı’nın orman yangınlarını söndürme konusunda Rusya’dan yardım istediğini, bu amaçla Türkiye’ye 2 adet Be-200 amfibi uçağının gönderildiğini bildirdi. Türkiye’ye ulaşan uçakların 4 ay boyunca Antalya, İzmir ve Bodrum civarında görev yapacak.

Rus Be-200 yangın söndürme uçaklarını Türkiye’de kullanacak operatör şirket SMS Savunma Sanayi’nin kurul üyesi Fuzuli Mollayev, Sputnik’e açıklamasında, “Bugün İzmir’de Rus uçaklarının kabul işlemi yapıldı. Uçaklar gösteri uçuşu yaptı. Birini Sayın Pakdemirli kullandı, zira profesyonel bir pilot oluyor kendileri. Pakdemirli, uçağın menevra kabiliyetinden çok memnun kaldı, mürettebatın yaptığı işi takdir etti. Bakan, uçuşun ardından, teknik açıdan Rus uçakların bir pilot olarak beklentilerini aştığını söyledi” ifadesini kullandı.

Mollayev, test uçuşu sırasında uçakların 57 dakika içinde 45 ton su taşıdığını, bunun 36 ton olan normun çok üzerinde olduğunu da sözlerine ekledi.