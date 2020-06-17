BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Volkan Bozkır seçildi

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi. BM Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üye ülkelerin temsilcileri salona kendilerine ayrılan saat diliminde tek tek alındı ve oylarını kullandı.

Oylama yerel saat ile 09.00'da başladı ve 13.00'te bitti.193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunda 192 üye ülke oy kullandı.

Venezüella oy kullanamadı

Venezüella, BM'ye üye ülkelerin ödemek zorunda olduğu finansal katkı borcunu ödeyemediği için oy hakkını kaybetti ve bu seçimde oy kullanamadı.

BM Genel Kurul Başkanlığı için tek aday gösterilen Bozkır, 178 ülkenin desteğini aldı ve BM Genel Kurulunun 75. dönem başkanlığına getirildi.

3 oy geçersiz sayılırken, 11 ülke de çekimser oy kullandı.