MSB 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların videosunu paylaştı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile komandoların inmeye devam ettiği bildirildi.

Paylaşımda, operasyon kapsamında bölgeye giden komandoların görüntülerinin bulunduğu videoya da yer verildi.

#PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekâtı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor. #MSB #TSK pic.twitter.com/IYWjVtokoO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2020

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