'Yan baktığı' gerekçesiyle bıçakladıkları kişiyi sedyedeyken yumrukladılar

Olay, önceki akşam 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Osman B., caddede yürüdüğü sırada İsmet G. ve ağabeyi Murat G. ile 'yan bakma' nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kardeş, otomobilleriyle Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Kalçasından yaralanan Osman B. de gelen ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

Osman B., sedye ile acil servise taşındığı sırada İsmet-Murat G. kardeşlerin yumruklu saldırısına uğradı. Arbede sırasında devrilen sedyeden düşen Osman B., polis ve güvenlik görevlilerince saldırganların elinden kurtarıldı. Ardından da özel bir hastaneye sevk edildi.

Hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan kardeşler, bugün adliyeye sevk edildi.

İkilinin ifadelerinde Osman B.’yi kendilerine 'yan baktığı' gerekçesiyle dövdüklerini söyledikleri öğrenildi.

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