'Otomobil bayilerinde bulunmayan sıfır araçlar, yatak, yorgan mağazalarında 50 bin lira kârla satılmaya başlandı'

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, “Aylardır bu sektörde kayıt dışılığı, olağanüstü fiyat artışlarını gündeme getiriyoruz. Ama bir kişi de çıkıp ‘siz ne biliyorsunuz, anlatın da inceleme yapalım’ diye kapımızı çalmadı. Açıklamalarımızın ihbar kabul edilmesi lazım” dedi.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre Erkoç, yılda 6 milyon aracın ayakçı, denilen berber, manav, kasap, doktor, hatta hava pilotu kişilerce eş, çocuk, kaynana, kayınpeder üzerinden alınıp satıldığını, devletin kaybının kabaca 6 milyar olduğunu söyledi.

Erkoç, "Bayide 250 bin lira olan araç orada 300 bin lira. Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Oluyor. Vergi, harç, SGK primi yok. Vergi Dairesi Başkanlığı, Rekabet Kurumu, Ticaret Bakanlığı harekete geçmeli, ceza vermeli. Bu açıklamalarımız ihbar kabul edilmeli” diye konuştu.