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    İstanbul Havalimanı taksicilerinden İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki: 'Aç geziyor taksiciler'

    © AA / Kenan Irtak
    Türkiye
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    İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, İBB'nin İstanbul'a 5 bin yeni taksi projesine tepki göstererek, "Bütün samimiyetimle söylüyorum şu anda taksicilerin çay içecek ve evine ekmek götürecek parası yok cebinde. Aç geziyor taksiciler. 'Ben 5 bin taksi plakası çıkaracağım' demek bize göre son derece yanlış" dedi.

    İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, taksicilerin koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğini söyledi.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a 5 bin yeni taksi plakası çalışmasıyla ilgili açıklamalarına değinen Can, şöyle konuştu:

    "Bütün samimiyetimle söylüyorum şu anda taksicilerin çay içecek ve evine ekmek götürecek parası yok cebinde. Aç geziyor taksiciler. 'Ben 5 bin taksi plakası çıkaracağım' demek bize göre son derece yanlış. Zamanlaması da yanlıştır. Bize göre ihtiyaç da yoktur. Sivil toplum örgütleriyle de meslek temsilcileriyle böyle bir mutabakat sağlamadan yapılan açıklamayı doğru bulmuyoruz."

    Can, "İhalenin yapılması için her şeyden önce korsanın İstanbul'da bitirilmesi gerekir. İstanbul Havalimanında geçmek istediğimiz ama geçemediğimiz akıllı taksi, dijital taksiyi İstanbul'daki tüm araçlara geçirmemiz lazım. İstanbul'da taksilerin 24 saatte yüzde 47'si boş, yüzde 53'ü dolu geziyor. Bir kere bu doluluk oranını artırmamız gerekiyor. Doluluk oranını yüzde 70-75'lere çıkarırsak belki de İstanbul'da hiç taksiye ihtiyaç olmayacak hem de boşuna akaryakıt yakmamış olacak. Korsanı bitirdikten sonra bilimsel bir çalışma yapılır ve ondan sonra İstanbul'da taksiye ihtiyaç var ise ihale yapılabilir. İstanbul'da kesinlikle şu anda taksiye ihtiyaç yoktur" dedi.

    'Belediyenin işi taksicilik yapmak değil'

    İBB'nin projeyi hayata geçirmek istemesi halinde yasal zeminlerde mutlaka haklarını arayacaklarını belirten Can, şöyle devam etti:

    "Belediyenin işi taksicilik yapmak değil. Başkanımız Avrupa'dan örnekler verdi. Diyor ki 'Paris'te 8.5 milyon nüfus var. 16 bin taksi var.' Paris'te 8.5 milyon nüfus var ama 50 milyona yakın turist var. Bunun hesabını yapıyor mu başkan? İnsanların Paris'teki alım gücüyle bizim alım gücümüz bir mi? Bunların hepsinin hesabının yapılması, bilimsel bir çalışma yapılması gerekir" ifadelerini kullandı. 

    'İstabul'da taksi plakası vatandaşın elinde'

    Can, İstanbul'da 300 bin insanın taksicilikten geçindiğine dikkati çekerek, "İstabul'da taksi plakası vatandaşın elindedir. Tahditli olduğu için vatandaş buna yatırım yapmıştır. Eğer ihtiyaç varsa, yetki belediyedeyse belediye artış yapabilir, bakanlıktaysa bakanlık artış yapabilir. 300 bin insan bu taksicilikten geçinmektedir, bu insanları yok saymaktır. Eğer İstanbullulara hizmet etmek istiyorsan, yolcu memnuniyetini artıralım. Taksiyi dijitalleştirelim. Yolcunun sıkıntılarını çözelim. Taksiciyi, şöförü ve İstanbulluyu mutlu edelim" şeklinde konuştu.

    Projenin İstanbul'daki taksi sorununu çözmeyeceğini anlatan Can, "İstanbul'a hizmet bu mudur? İstanbulluya hizmet taksiciyi eğitmek, daha donanımlı hale getirmektir. 17.00-20.00 arasında trafiğin yoğun saatlerinde siz isterseniz 5 bin değil, 15 bin taksi koyun gene problem olacaktır" dedi.

    Etiketler:
    İstanbul, Koronavirüs, Sarı taksi plakası, Taksi, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB, İstanbul Havalimanı, Fahrettin Can
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