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    Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'nin emir subayına 7 yıl 6 ay hapis cezası

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    Darbe girişimi davasında aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya'nın da bulunduğu 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

    15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat ve mahkumiyet kararları bozulan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya'nın da bulunduğu 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

    Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandığı gerekçesiyle beraat ve mahkumiyet kararları bozulan ve haklarında yeniden soruşturma açılan tutuksuz sanıklardan eski binbaşı Sedat Kaya ile tutuklu sanık eski üsteğmen Muhammet Delibaş katıldı.

    'Kaya'nın etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği bilgiler samimi değil'

    Diğer tutuksuz sanıklar eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım, eski kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ve eski uçak bakım subayı sanık firari eski üsteğmen Resul Sayan duruşmaya katılmadı. Duruşmada Mahkeme Başkanı, iddia makamına talebini sordu.

    2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti
    © AA / Volkan Kaşik
    Orgeneral Adem Huduti: Ne yaptınız çocuklar? Beni de yaktınız
    Esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, tutuksuz yargılanan Adem Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya'nın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında icrai ve ihmali eylemlerinin bulunduğunu, ayrıca etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği bilgilerin samimi ve orantılı olmadığını belirtti.

    Savcı, sanığın 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını ve hükümle tutuklanmasını istedi.

    Eski üsteğmen Muhammet Delibaş'a ağırlaştırılmış müebbet

    Tutuklu yargılanan eski üsteğmen Muhammet Delibaş hakkında da 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve tutukluluk halinin devamını talep eden savcı, sanıklar eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım ile eski kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasını istedi.

    Savcı, firari sanık eski üsteğmen Resul Sayan'ın dosyasının ise tefrik edilesini talep etti. Söz alan sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

    Mahkeme heyeti, eski üsteğmen Muhammet Delibaş'a 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanıklar Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya, Ersin Yıldırım ve Mustafa Sinan Soybaş'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

    Heyet firari sanık eski üsteğmen Resul Sayan'ın dosyasının ise tefrik etti.

    Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi hükümleri bozmuştu

    Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'nde yaşananlara ilişkin davada verdiği kararı, itiraz üzerine incelemiş ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilen eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım ve eski kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ile beraat eden Sedat Kaya ve Resul Sayan yönünden, haklarında yeni soruşturmalar bulunduğu için hükmün bozulmasına ve dosyalarının yeniden incelenmesi için mahkemeye gönderilmesine karar vermişti.

    Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ankesörlü telefon soruşturması kapsamında görülen duruşmada tutuklanan ve aynı mahkeme tarafından hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekten' suç duyurusunda bulunulan eski üsteğmen Muhammet Delibaş'ın dosyası da mevcut davayla birleştirilmişti.

    Etiketler:
    Mahkeme, 2. Ordu Komutanlığı, Malatya, Gaziantep, Hapis cezası, Adem Huduti, Sedat Kaya, 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ
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