Kayıt
16:43 18 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Kayseri'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, hazinenin atıl durumdaki 3.3 milyon metrekare arazisinden tarıma uygun olan 2.2 milyon metrekaresi tarımsal üretime kazandırıldı.

    Hazinenin atıl durumdaki 2.2 milyon metrekare arazisi tarıma açıldı

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 51
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104227/87/1042278743_0:-1:2001:1125_1200x675_80_0_0_580ad95e8bb1c8c4e22a3a18a50772a0.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006181042278882-hazinenin-atil-durumdaki-22-milyon-metrekare-arazisi-tarima-acildi/

    Kayseri'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, hazinenin atıl durumdaki 3.3 milyon metrekare arazisinden tarıma uygun olan 2.2 milyon metrekaresi tarımsal üretime kazandırıldı.

    Kayseri'de, hazinenin atıl durumdaki 2 milyon 200 bin metrekare arazisinde tarımsal üretim başladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 7 pilot ilde hazineye ait atıl durumdaki araziler çiftçilerin kullanımına sunuldu. Bu iller arasında yer alan Kayseri'de, 3 milyon 300 bin metrekare arazinin, tarıma uygun olan 2 milyon 200 bin metrekaresinde ekim yapıldı.

    İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yaptığı açıklamada, ilkbaharın başlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda, 7 pilot ilden biri seçilen Kayseri'de hemen hazırlıklara başladıklarını belirtti.

    Atıl durumdaki hazine arazilerinin ekonomiye kazandırılması, üretimin artırılması adına çok doğru bir yaklaşımla Milli Emlak Müdürlüğü ile ortak çalıştıklarını belirten Şahin, şöyle devam etti:

    "Atıl durumda bulunan arazilere ilişkin bilgileri tüm ilçelerimize ulaştırdık ve bu arazilerde tarım yapılıp yapılamayacağı konusunda arkadaşlarımızdan görüş aldık. Gelen görüşler çerçevesinde de tahsisi yapılan yaklaşık 3 milyon 300 bin metrekarelik alanın 2 milyon 200 bin metrekaresinde tarımsal üretime başladık. Aradaki boş kalan kısımlar, arazinin mevcut yapısından dolayı tarıma müsait olmayan alanlardır. Onun dışında tüm alanlar ekildi."

    'Hiçbir alanımızı boş bırakmamak için çaba sarfediyoruz'

    Kayseri'nin Türkiye'de atıl durumda bulunan hazine arazilerinden yeniden tarıma kazandırılma konusunda en şanslı il olduğunu vurgulayan Şahin, bu konudan mutluluk duyduklarını belirtti.

    Şahin, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında Kayseri'ye yaklaşık bin 20 ton buğday tohumunun gönderildiğini vurgulayarak, şöyle dedi:

    "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın talimatları doğrultusunda Uzunyayla'dan tutun da Yeşilhisar'a kadar boş kalan yerlerin hepsine yazlık buğday ekimi yaptık. Bununla birlikte kuru fasulye, mercimek ekimi yapıldı, bazı bölgelerde nohut ekimi yapıldı. Çok şükür, biz üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz. Hiçbir alanımızı boş bırakmamak için tüm ekibimizle beraber çaba sarfediyoruz."

    'Bünyan'daki cezaevinin arazisine patates ekildi'

    Bu konuda farkındalık yaratabilmek adına Bünyan'daki cezaevinin 10 dekar arazisine patates ekimi yaptıklarına dikkati çeken Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Farkındalık yaratmak adına, 10 dönümlük de olsa biz teşkilat olarak oraya da gereken her türlü desteği vereceğiz. Elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Bu ülkede boş alan bırakmadan, hatta Sayın Bakanımızın da Kovid-19 süreci çerçevesinde değindiği hususlar vardı. Belki evimizin balkonundaki küçük saksılarda bile bunları yapabileceğiz. Çocuklarımıza tarımı sevdirebileceğiz. Bir saksı içerisinde belki bir çilek fidesini yetiştircekler, ondan bir meyve kopardıkları zaman haz alacaklar. Önümüzdeki süreçte onlar da belki potansiyel bir çiftçi veya bir yatırımcı olacaklar. Bunu da bizim şimdiden çocuklarımıza aşılamamız lazım. Bu konuda gereken tüm çabayı sarf ediyoruz."
    'Üreticilerin DİTAP'ta bir an önce yer almalarını istiyoruz'

    Kimi vatandaşın tek yıllık yem bitkisi, kimisinin çerezlik kabak, kimisinin de ayçekirdeği ektiğini vurgulayan Şahin, bu konuda ülkenin en ufak bir sıkıntısının olmadığını, ambarlarının dolu, tarlalarının ekili olduğunu kaydetti.

    Üretimle her şeyin bitmediğini, bundan sonrasında da pazarlanma ağı olduğunu ve Bakanlığın bu konuda ciddi çalışmalar yaptığını vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) üretici ile tüketiciyi ya da satıcıyı bir araya getiriyor. Bu çerçevede de Kayseri'deki üreticilerimizin bu konuya hassasiyet göstermelerini, DİTAP'ta biran önce yer almalarını ve bundan sonraki süreçte de ürettiğimiz ürünlerin DİTAP üzerinden satışının sağlanmasını istiyoruz."

     

    İlgili konular:

    Bakan Pakdemirli: Tarımsal ovalarımıza tek bir çivi dahi çaktırmayacağız
    ‘Atatürk döneminde Türkiye, Sovyetler Birliği’nin tarımının yüzde 33’ünü karşılıyordu’
    Etiketler:
    Tarım, Arazi, Kayseri, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Pekin – Koronavirüs – kovid-19 testi sırası
    Kovid-19 vakaları nedeniyle alarm seviyesi yükseltilen Pekin'de test sıraları oluştu
    Karikatür
    Alman Savunma Bakanı: ABD askeri ABD’nin güvenliğinin garantisi için de buradalar
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet