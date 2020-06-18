Akdeniz'de gerginlik: Türk donanmasını suçlayan Fransa'nın iddiaları 'asılsız ve kasıtlı'

Türkiye, ‘NATO misyonuna katılan Fransız bir savaş gemisinin taciz edildiğine’ dair suçlamaların ‘asılsız ve kasıtlı’ olduğunu savundu.

Türkiye donanmasını ‘saldırganca davranmakla’ suçlayan Fransa’ya yanıt gecikmedi. Adını açıklamak istemeyen üst düzey bir Türk askeri yetkili, iddiaları ‘asılsız’ diye niteledi.

AFP haber ajansına konuşan yetkili, “İddiaların temelsiz ve kasıtlı olduğu açıktır” ifadelerini kullandı.

Fransa Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, Türk donanmasının Akdeniz’de NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisine saldırganca davranmakla suçlamıştı.

NATO’ya seslenen yetkili, "İttifak içinde karmaşık zamanlar oldu ama deve kuşu gibi davranamayız, NATO'da bir Türkiye problemi yokmuş gibi hareket edemeyiz. Bu sorunu görmek, dile getirmek ve bununla ilgilenmek zorundayız" demişti.