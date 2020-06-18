Türk-İş Başkanı Atalay: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle ilgili endişelerimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettim

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle ilgili görüş ve endişelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ayrıntılı olarak ilettiğini söyledi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, sendika adına yaptığı yazılı açıklamada, kıdem tazminatının işçilerin en önemli güvencesi olduğunu belirtti.

Atalay, 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' adıyla kıdem tazminatı konusunda yapılmak istenen düzenlemelerle ilgili görüş ve endişelerini dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ayrıntılı olarak ilettiğini vurguladı.

"Kıdem tazminatının temelini oluşturan hususlar ortadan kaldırılırsa İş Kanunu'nun birçok maddesi de anlam ve işlevini yitirecektir" diyen Atalay, şöyle devam etti:

"Kıdem tazminatı İş Kanunu'nun temel direğidir. Kıdem tazminatının temelini oluşturan hususlar ortadan kaldırılırsa İş Kanunu'nun birçok maddesi de anlam ve işlevini yitirecektir. Aynı şekilde, sendikal hakların kullanılması ve sendikal örgütlenmenin yapılmasında da kıdem tazminatı çoğu zaman önemli bir işlev görmekte ve güvence olmaktadır. Kıdem tazminatı, işçinin yıllardır döktüğü terin, verdiği bir ömrün karşılığıdır."