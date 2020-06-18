Merve Kotan’ın katiline iki kez ağırlaştırılmış müebbbet cezası verildi

Aydın’da ayrılmak istediği Muhammet Gürsoy tarafından öldürülen Merve Kotan davasında bugün karar çıktı. Sanık hiçbir indirim uygulanmadan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın’da ayrılmak istediği erkek tarafından öldürülen 19 yaşındaki Merve Kotan'ın davasında bugün karar çıktı.

Cumhuriyet'in haberine göre, mahkeme heyeti delilleri göz önünde bulundurarak, sanık Muhammet Gürsoy'a 'tasarlayarak insan öldürme' suçundan indirim uygulanmadan iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.

Ne olmuştu?

Kotan, 15 Ağustos 2019'da, ayrılmak istediği Muhammet Gürsoy (27) tarafından, o esnada yanından bulunan Ekim Türkmen ile birlikte pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü. Gözaltına alınan Muhammet Gürsoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Muhammet Gürsoy, ilk duruşmada Ekim ve Merve arasında bir ilişki olduğunu iddia edip 'namus' cinayeti' demişti.