2 günlük bebeği otobüs durağına bıraktılar

Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyündeki otobüs durağında, kundağa sarılı bebek olduğunu görenler 112 Acil'i aradı. Hemen durağa gelen sağlık ekibi, 2 günlük olduğu belirlenen kız bebeği Çaycuma Devlet Hastanesi’ne götürdü. Sağlık durumu iyi olan bebek, yeni doğan servisinde bakıma alındı. Jandarma bebeği terk eden anneyi bulmak için çalışma başlattı.