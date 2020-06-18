İstanbul ve Ankara'da sınav günü toplu ulaşım öğrenciler, veliler ve görevlilere ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, YKS ve LGS'nin olduğu günlerde öğrenciler, veliler ve görevlilerin İETT otobüsleri ve metrobüsleri ücretsiz kullanabileceğini açıkladı.
Açıklamada "İETT, LGS ve YKS günlerinde ek seferler yapacaktır. Sınav tarihlerinde öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri İETT otobüsleri ve Metrobüs'e ücretsiz binebilecekler" ifadeleri kullanıldı.
📢İstanbulluların dikkatine.— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) June 18, 2020
İETT, LGS ve YKS günlerinde ek seferler yapacaktır.
Sınav tarihlerinde öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri İETT otobüsleri ve Metrobüs'e ücretsiz binebilecekler. pic.twitter.com/XIm6v5Rrxt
Yavaş: Araçlarımız tam kapasite çalışacak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma araçlarımız öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine ücretsiz olacaktır. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için araçlarımız tam kapasite çalışacaktır. Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" açıklaması yaptı.
LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma araçlarımız öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine ücretsiz olacaktır.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 18, 2020
Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için araçlarımız tam kapasite çalışacaktır.
Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. pic.twitter.com/yvJW25x91V
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