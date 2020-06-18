İstanbul ve Ankara'da sınav günü toplu ulaşım öğrenciler, veliler ve görevlilere ücretsiz

İstanbul ve Ankara'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Giriş Sınavı'nın (LGS) olacağı günlerde şehirde toplu ulaşımın öğrencilere, velilerine ve görevlilere ücretsiz olacağı duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, YKS ve LGS'nin olduğu günlerde öğrenciler, veliler ve görevlilerin İETT otobüsleri ve metrobüsleri ücretsiz kullanabileceğini açıkladı.

Açıklamada "İETT, LGS ve YKS günlerinde ek seferler yapacaktır. Sınav tarihlerinde öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri İETT otobüsleri ve Metrobüs'e ücretsiz binebilecekler" ifadeleri kullanıldı.

📢İstanbulluların dikkatine.



İETT, LGS ve YKS günlerinde ek seferler yapacaktır.



Sınav tarihlerinde öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri İETT otobüsleri ve Metrobüs'e ücretsiz binebilecekler. pic.twitter.com/XIm6v5Rrxt — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) June 18, 2020

​Yavaş: Araçlarımız tam kapasite çalışacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma araçlarımız öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine ücretsiz olacaktır. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için araçlarımız tam kapasite çalışacaktır. Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" açıklaması yaptı.

LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma araçlarımız öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine ücretsiz olacaktır.



Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için araçlarımız tam kapasite çalışacaktır.



Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. pic.twitter.com/yvJW25x91V — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 18, 2020

​