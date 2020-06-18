Hesap ödememek için denize atlayan adam taksi kaçırdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hesabı ödememek için denize atlayan adam, aynı gün akşam saatlerinde bu kez de bir ticari taksiyi kaçırdı.

Kuşadası’nda bir restoranda yaşadığı hesap tartışmasının ardından para ödememek için denize atlayan alkollü şahıs bu olaydan 5 saat sonra bir ticari taksi kaçırdı.

Uzun süren kovalama sonucu yakalanan şahıs gözaltına alındı.

5 saat sonra ticari taksi kaçırdı

Denizden sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan ve ifadesinin alınmasının ardından serbest kalan adam, 5 saat sonra taksi durağında tartışma yaşamasının ardından ticari bir taksiyi kaçırdı.

Polis ile arasında başlayan kovalamaca sırasında defalarca trafiği tehlikeye düşürerek bariyerlere çarptı. Bir süre sonra polisler tarafından yakalandı.