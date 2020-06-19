Anayasa Mahkemesi'nden Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem'in uzun tutukluluk başvurusunda oy birliği ile ihlal kararı verdi.

AYM, Demirtaş için tutukluluğun makul süreyi aştığı ve Anayasa'nın 19. maddesinin ihlal edildiğine karar verildi. Mahkeme 50 bin TL manevi tazminata hükmetti. Karar bilgi için Ankara 19 ACM'ye gönderildi.

Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın uzun tutukluluk başvurusunda oybirliği ile ihlal kararı verdi https://t.co/W4frF51ehH pic.twitter.com/cCQUCsJuWv — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 18, 2020

AYM, tutukluluğun makul süreyi aşması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğini kararlaştırdı. Mahkeme Demirtaş’a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Tutukluluk incelemesinin yapılmaması dolayısıyla kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiği iddiasının “konu bakımında yetkisizlik” gerekçesiyle kabul edilemez olduğuna karar veren AYM, tahliye talepleri ve tutukluluğa itirazların karara bağlanmamasının ihlal olduğu başvurusunu ise “süre aşımı” nedeniyle kabul edilemez buldu.

Tahliye edilmeyecek

AYM kararının Demirtaş’ın tahliyesinin önünü açması beklenmiyor. AYM’nin ihlal bulduğu tutuklamada Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararı vermiş, ancak bundan önce Demirtaş başka bir soruşturma kapsamında da tutuklanmıştı.

Demirtaş, serbest bırakıldığı gün şüphelisi olmadığı bir soruşturma kapsamında tekrar tutuklandığı için bu karar tahliyesini sağlamıyor. İHAM'ın ihlal kararının etkisiyle AYM, tutukluluğun hukukiliğiyle ilgili başvuruda görmezden geldiği noktalara dayanarak vermiş ihlal kararını. — Benan Molu (@BenanMolu) June 18, 2020

​Eren Erdem için de hak ihlali kararı

Yüksek Mahkeme, CHP'li Milletvekili Eren Erdem için de hak ihlali olduğuna hükmederek, 30 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi oy birliği ile benim ve Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna hak ihlali kararı verip, şahsıma TAZMİNAT ödenmesine hükmetmiş.



Hiçbir TAZMİNAT yaşadığım zulmü unutturamaz. O nedenle TAZMİNATI, “şiddet mağduru kadınlara” bağışlayacağım.. — Eren Erdem (@erenerdemnet) June 18, 2020

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