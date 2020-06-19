Milli Savunma Bakanlığı, ‘Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, “Kahraman Komandolarımız teröristlerin ininde! PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Komandolarımız terör örgütü PKK’nın Haftanin’deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor” ifadelerini kullandı.
Kahraman Komandolarımız teröristlerin ininde! #PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Komandolarımız terör örgütü PKK’nın Haftanin’deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/SNbbUu66S1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2020
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