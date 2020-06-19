Maskeyi takan vatandaşlar sahillere akın etti

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Akşam saatlerinde sahillere inen vatandaşların maske kullanımına dikkat ettiği görüldü.

Sahillere akın eden vatandaşlar sevdiklerinle beraber maskeli bir şekilde güzel havanın tadını çıkarttı. Sosyal mesafenin yer yer unutulduğu sahillerde çoğunluk maske kuralına uyarken, bazı kişilerin ise maske takmamış olması dikkat çekti.

Arkadaşlarıyla birlikte Bakırköy sahilde serin havanın tadını çıkaran Berkan Şan, "Herkes takıyor herkes çok duyarlı. Etrafa baktığımda herkeste maske var. Devletimiz diri bir şekilde atlatacak" dedi.

Sahilde yürüyüş yapan Gülten Gültekin ise, "Herkese tavsiye ederim hepimizin sağlığı açısından çokta iyi oluyor. Şu anda herkesin suratında maske var olmayan kişilerde de var" ifadesini kullandı.

Öte yandan, polis ekipleri de sahillerde gezerek maske takmayan kişileri uyardı.

Maçka Parkı ve Taksim’de dikkat çeken yoğunluk

Karar sonrasında İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve Maçka Parkına gelen bazı vatandaşların maskeyi takmadığı bazılarının ise çenesinin altında takmış olmaları dikkat çekerken, bir çok noktada sosyal mesafe kuralının unutulduğu gözlendi.

İstiklal Caddesi'nde maske dağıtılmasına rağmen takmadılar

Beyoğlu Belediyesi ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişlerinde maske dağıtarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Buna rağmen İstiklal Caddesinde bazı vatandaşların maskeyi takmadığı bazılarının ise çenesinin altında taktıkları görüldü. Öte yandan maske kuralını ihlal eden bazı vatandaşların ise rahatlığı tepki çekti.

'Sosyal mesafeyi koruyarak piknik yapmak istedik'

Sosyal mesafeye dikkat ettiklerini belirten Ece Sarıçalı, “Artık evde çok bunaldık mümkün olduğunca market haricinde çıkmamaya çalıştık onun haricinde sosyal mesafeye dikkat ederek. Özellikle gündüz çıkmıyoruz insanlar bilinçsizce davranıp maskeler takılmıyor. Şu an bizde vakit geçirmek istedik sosyal mesafeyi koruyarak piknik yapmaya çalışıyoruz kendimizce” dedi.