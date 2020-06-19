Marmara’yı sağanak vurdu

Edirne ve Tekirdağ’da dolu yağışı ekili alanlara büyük zarar verdi. İstanbul’un birçok ilçesinde su baskınları yaşanırken, Bursa’da sel sularına kapılarak sürüklenen bir kadın güçlükle kurtarıldı

Marmara Bölgesi’nde dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastı, yollar göle döndü. Sağanağa teslim olan İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü binasının misafirhane bölümüne yıldırım düştü.

Yağmurla birlikte zaman zaman dolu yağışının da etkili olduğu Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Zeytinburnu, Bağcılar, Eyüp, Esenler ve Küçükçekmece ilçelerinde vatandaşlar ev ve işyerlerine dolan sularla mücadele ederken, yollardaki su birikintileri de sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Yolda kalan araçları güçlükle kurtarıldı. Sokakta yağışa yakalanan bazı vatandaşlar metrobüs ve otobüs duraklarına sığındı. Motosikletli bazı sürücülerin ise üst geçit altında yağmurun dinmesini beklediği görüldü.

Sağanak nedeniyle birçok mahallesinde su baskınları yaşanan Arnavutköy’de bir ağaç yıldırım düşmesi sonucu yola devrildi. Olay anından yoldan birini geçmemesi olası faciayı önledi. Bağcılar’da da taşan rögarlar nedeniyle bazı caddeler göle döndü.

Sürüklenirken kurtarıldı

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Tahtakale mahallesinde ise sel sularına kapılan Emine Kahvecioğlu ölümden döndü. Kadını suların arasına giren Sinan Yılmaz kurtardı. Yılmaz, “Tam önümden geçerken suyun içine atladım, kenara çektim” dedi. Hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Emine Kahvecioğlu’nun, 2 kaburgasının kırıldığı belirlendi. Hastanedeki yatağında konuşan Kahvecioğlu, “Birden bire sürüklendim. Kendimi denizde boğulur gibi hissettim” dedi.

Ağaç devrildi

Kocaeli İzmit’te de su baskınları yaşanırken, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Evlerini su basanlar ise kürekle çamur temizlemeye çalıştı.