İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Namuzsuz" diyerek tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk, katıldığı canlı yayında "Her şeyimiz açık her şeyimiz şeffaf. Çok üzüldüm" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Sözcü'de yayınlanan yazısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bu yazısı namussuzluktur" diyerek tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk, KRT canlı yayınına katıldı.

Sözcü Yazarı Öztürk, konuya ilişkin düşüncelerini paylaşırken gözyaşlarını tutamadı.

Saygı Öztürk, "Her şeyimiz açık her şeyimiz şeffaf. Çok üzüldüm. Türkiye Cumhuriyeti bakanı böyle açıklama yapmamalı. Başka meslektaşımız için de bu şekilde konuştu. Müyesser Yıldız ne yaptı? Ülkem adına utanıyorum. Canımızı emanet ettiğimiz bakanın böyle olmaması lazım" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'namussuzlukla' suçladığı gazeteci Saygı Öztürk gözyaşlarını tutamadı https://t.co/zFudF0EvXH pic.twitter.com/PEozxo2lVi — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 19, 2020

​Öztürk'ün açıklamaları üzerine ikinci bir paylaşım daha yapan Soylu ise, "1- Haysiyet cellatlığı yaptın, 2- Şimdi de yalan söylüyorsun.Seni Türkiye’nin tüm namuslu insanlarına şikayet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

#SAYGIsızÖZTÜRK



1- Haysiyet cellatlığı yaptın

2- Şimdi de yalan söylüyorsun



Seni Türkiye’nin tüm namuslu insanlarına şikayet ediyorum pic.twitter.com/X4Dc2rG7bP — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 18, 2020

​Bakan Soylu, Öztürk'ün AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve eşi Ali Ayvazoğlu ile ilgili yazısını paylaşarak şunları söylemişti:

"İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır"

İnsanlık görevimi yapıyorum

Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur

Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır

Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı

Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır https://t.co/9y0S1BtZY3 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 18, 2020

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