Terk etmek istediği eşi tarafından vurulan kadın, kanıyla yere not bıraktı: Beni Ragıp vurdu, üzülmeyin, kurtuldum

Nurtaç Canan ve Ragıp Canan, 23 yıl önce evlendi ve Ragıp Canan eşine evlilikleri boyunca şiddet uyguladı. Ragıp Canan yıllarca eşi Nurtaç Canan tarafından şiddete maruz kaldı; kafasında kavonoz kırıldı, kaynar suyla yakıldı. Yaşadıkları karşısında eşinden ayrılmak için İstanbul Zeytinburnu’ndaki eve giden Nurtaç Canan, Ragıp Canan tarafından belden aşağısına defalarca silahla kurşun sıkılarak öldürülmeye çalışıldı.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, vücuduna 5 kurşun isabet eden Nurtaç Canan yere yığıldı. Ragıp Canan eşinin banka kartı ve telefonunu alarak kaçtı. Hareket edemeyen Nurtaç Canan, öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere şu yazıyı yazdı: ‘Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum.’

'Anneni dövdüm, git bir bak' demiş

Ragıp Canan kaçtıktan sonra oğlunu arayıp, “Anneni dövdüm, git bir bak” dedi. Annesinin yanına giden oğlu korkunç manzarayla karşılaştı.

Sakat kalan Nurtaç Canan: O adam yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyor

Hastaneye kaldırılan Nurtaç Canan’a bacağının kesilebileceği söylendi. Ameliyat başarılı geçti ve bacakları kesilmekten kurtuldu. Ancak Canan artık yürüyemediği gibi bacaklarını kıpırdatamıyor. Hâlâ yakalanamayan eşinin mesaj atarak ve akrabalarına araya sokarak barışmaya çalıştığını söyleyen Canan “O adam yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyor” dedi.

Ölümün kıyısından dönen Nurtaç Canan şunları söyledi:

“Korktuğum için şikâyette bulunamadım hiç. Genç kızları taciz etti. Müşterimle beni aldattı. Beni vurduktan sonra babamı arayıp ‘Git kızını öldürdüm, cenazesini kaldır’ diyor. Bir kurşun hâlâ bacağımda onu çıkarmayacaklarmış. Bana hayatı boyunca ‘Benden ayrılamazsın seni sakat bırakırım’ deyip durdu. Öldüremediği için benden vazgeçmiyor. Ama dediğini yaptı, sakat bıraktı. Dün mesaj attı oğluma ‘Ben yemin etmişim senin annen benim ilk ve son karım olacak’ diye. Öldürmeden vazgeçmeyecek.”