Enes Kanter'in babası FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada beraat etti

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter, örgüt üyeliğiyle yargılandığı davada beraat etti.

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter'in Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasında karar dün çıktı.

KRT muhabiri Çağdaş Ulus'un haberine göre, Kanter örgüt üyeliğinden yargılandığı davada beraat etti.

Mehmet Kanter'in dijital materyallerinin incelenmesi sonucu cep telefonunda Fethullah Gülen'e ait bir fotoğraf bulunduğu belirtilmişti.

Prof. Kanter, savunmasında örgütle ilişkisinin olmadığını öne sürerek, "Telefonuma Gülen'in fotoğrafını yüklemedim. Çocuklar internette dolaşırken yanlışlıkla indirmiş olabilir" demişti.

KHK ile öğretim üyesi olarak görev yaptığı okuldan uzaklaştırılan Prof. Kanter, oğlunu evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Kanter'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.