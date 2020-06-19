Soylu, siber suçlarla mücadele edecek yeni bir birimin kurulduğunu açıkladı: Siberay

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına konuk oldu.

Programda yaptığı açıklamalarda Soylu, siber suçlara ve alınan önlemlere ilişkin yeni adımların atıldığını söyledi.

Emniyet içerisinde 'Siberay' isimli yeni bir birimin kurulduğunu açıklayan Soylu, "Siber devriyelerle, çocuklarımıza ve gençlerimize musallat olanlara gerekli cevapları verecekler" ifadelerini kullandı.

Soylu, Siberay'la ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Şu anda dünyaya örnek ve birçok ülkeye ders verdiğimiz bir merkezimiz var. Ve burada bu konularla ilgili çok profesyonel yüzlerce arkadaşımız var. Ve inanın siber devriyelerle sanal alemde müthiş bir performans sergiliyorlar ve bunu hukuk, savcılarımız, hakimlerimizle eş güdüm içerisinde takip ediyorlar.

Size şimdi bir yenilikten daha bahsedeceğim. Hani bizim Kızılay'ımız var, Yeşilay'ımız var, onların her birinin çok önemli etkinlikleri var, şimdi Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Siber Suçlar dairemizin içerisinde Siberay diye, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi siber suçlardan korumak için yeni bir program başlatıyor. Siber devriyelerle, çocuklarımıza ve gençlerimize musallat olanlara gerekli cevapları verecekler. Milletimiz rahat olsun, hakaretle karşı karşıya kaldıklarında, sanal alemde iftiralarla karşı karşıya kaldıklarında, dolandırıldıklarında 112 155 156'yı aradıklarında, emin olmalarını isteriz, ne olursa olsun eğer yurt içindeyse bulmama ihtimalimiz söz konusu değildir. Yurt dışında ise dahi, bunu takip edip suçluyu cezalandırmak için elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizzatihi bu konularla ben ilgileniyorum. Şunu da ifade edeyim, son günlerde dünyanın öteki tarafında bir organize suç üyesini yakalayabilmek için, Gürcistan'dan Ukrayna'ya kadar Kolombiya'ya kadar, Arjantin'e kadar takip ettik ve en son Arjantin'de yakalattık."