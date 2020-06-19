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    Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Tutluoğlu'ndan maske uyarısı: Yüzde 80 burundan bulaşıyor, mutlaka kapatılmalı

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    Türkiye
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    Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, maske kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu. Tutluoğlu, koronavirüsün yüzde 80 burundan bulaştığını belirterek, "Burunu mutlaka kapatmamız, özellikle insanlarla yakın temastayken buna dikkat etmemiz lazım" dedi.

    Koronavirüs mücadelesini kazanan Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, maske kullanma şekli ve maskenin yarattığı nefes darlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Tutluoğlu, "Maskeyi niye takıyoruz? Maskeyi aslında eğer bizde bir enfeksiyon varsa, her şeyden önce karşımızdaki insana bulaştırmamak için takıyoruz. En önemli takma nedenimiz bu. Kimde enfeksiyon olduğu da şu dönemde belli değil. Hiçbir belirti vermeyen ama belki de akciğerlerinde zatürresi olan, bu şekilde de aramızda dolaşan binlerce kişi var. Kimin hasta olduğunu bilmediğimiz için maske takmak ve bu şekilde korunmak gerekiyor. İkinci işlevi de kendimizi korumak. Birisiyle yüz yüze konuşurken onun çıkardığı tükürükle bize bulaşması söz konusu. Bu gerçekten koruyucu olarak en önemli araç" diye konuştu.

    © AA /
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    "Maske takmak gerçekten gerekli ama bir yandan da çok şikayet alıyoruz" diyen  Prof. Dr. Tutluoğlu, şunları söyledi:

    "Maske takanlarda alerjik şikayetler, gözlerde sulanma, kaşıntı, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırık, nefes darlığı gibi şikayetler oluyor. Çünkü maskenin gerçekten sıkı olması lazım ve sıkı olduğu zaman da karbondioksit birikimine yol açıyor. Zaman zaman bunu kimsenin olmadığı bir ortamda belki birkaç dakika havalanacak şekilde açmamız ve maskesiz nefes almamız lazım ki kendimizi rahatlatalım. Burada en büyük sıkıntı özellikle sağlık çalışanları veya sürekli halkla teması olan grup. Bütün gün maske takması gerekiyor ve gerçekten zorlanıyorlar. Bu grupta anca birkaç dakika insanlarla teması kesip belki birkaç saatte temiz hava alacağı şekilde bir alan yaratması lazım. Maskeyi tamamen çıkarabilir veya indirebilir. Ama indirirken dikkat etmeliyiz, çıkarırken iplerinden veya lastiklerinden tutmalıyız. Çünkü dışarıdan gelen partiküller dış kısımda birikiyor, elimizi sürüp, kirletip ondan sonra solunum yollarımıza sürersek gene bulaştırmış oluyoruz."

    'Burun en önemli bulaşma noktası'

    Prof. Dr. Tutluoğlu, "Önemli olan maskenin burnu sıkıca sarması, çeneyi alttan kapsaması ve yanlardan boşluk bırakmaması. Şimdi pamuklu yüzeylerde virüsün daha az yaşadığı konusunda birtakım yayınlar oldu. Belki pamuklu maskeler o açıdan tercih edilebilir. Ama maddesinden ziyade yüzü kapatması önemli. Özellikle buruna çok dikkat etmemiz lazım, çünkü burun en önemli bulaşma noktası. Göz ve ağızdan daha az bulaşıyor, yüzde 80 burundan bulaşıyor. Nefes alma açısından burunu serbestleştirmek çok rahatlatıyor ama maalesef hatalı davranış. Burunu mutlaka kapatmamız, özellikle insanlarla yakın temastayken buna dikkat etmemiz lazım" dedi.

    Etiketler:
    Hijyen, Temizlik, Sosyal mesafe, Baş ağrısı, Enfeksiyon, Türkiye, Salgın, Virüs, Maske, Koronavirüs, Bülent Tutluoğlu
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