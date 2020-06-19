Kırmızı bültenle aranan PKK'lı Sabri Dal, emniyet ve MİT'in operasyonuyla Şırnak'ta yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı Sabri Dal, emniyet ve MİT'in gerçekleştirdiği ortak operasyonla Şırnak'ta yakalandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yurt dışına kaçma girişiminde bulunan, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı Sabri Dal, emniyet ve MİT'in ortak çalışmasının ardından yakalandı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nca PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen müşterek çalışma kapsamında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sabri Dal'ın Silopi'de bulunduğu ve yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine, dün saat 23.35 sıralarında ilgili birimlerce yapılan operasyon neticesinde yakalandığı belirtildi.

Dal hakkında 2013 yılında güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun'un Cizre ilçesinde öldürülmesi ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi eski Belediye Başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in öldürülmesi olaylarının faillerinden olduğu şeklinde bilgiler bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 1 kişiyi öldürme suçundan, Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, Cizre Sulh Ceza Mahkemesi'nce 2017/1353 karar numarası ile resmi belgede sahtecilik suçundan, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesince kasten öldürme suçundan aranması bulunduğu ve Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı anlaşılmıştır."