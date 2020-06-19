Babacan: Gezi'den sonra Türkiye otoriterleşti, zaten ondan sonra dikiş tutmadı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti’deyken bakanlık yaptığı 13 yıllık süreçte en zor günleri, 2013 yılındaki Gezi eylemleri sonrası yaşadığını söyledi.

Armağan Çağlayan’ın ‘Beni Gör’ programına katılan Babacan, “13 yıllık bakanlık boyunca ‘İşte bu benim bakanlık yaptığım sürecin en kötü günü’ dediğiniz gün hangi gündü?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“2013 yılı. Tek bir olay değil belki ama Gezi olayları ile beraber de tetiklenen ve o olaylardan sonra başlayan bir süreç ve Türkiye’nin otoriterleşmesi. Daha otoriter bir yönetim tarzının, istişarenin bir kenara bırakıldığı, yetkin insanların yavaş yavaş devre dışı kaldığı, yetkinliği olmayan ama siyasetten kendisi için bir şey bekleyenlerin insanların sisteme nüfus ettiği dönem. Zaten ondan sonra dikiş tutmadı. Yani 2014, 2015 Türkiye’nin tepetaklak aşağı doğru gitti yıllar. Hala öyle. Türkiye 2013’ten beri kendine gelemedi.”

'İçeride yoğun mücadele verdik'

Babacan, Gezi eylemleri sırasında bakan olduğu hatırlatılarak yapılan eleştirilere yanıt olarak ise şöyle konuştu:

“Doğru ben o dönem Bakanlar Kurulu üyesiydim. Ama bir yandan da biz ve benim gibi düşünen bakan arkadaşlarımızla yoğun bir mücadele verdik içeride. Doğruların mücadelesini verdik. Ama başarılı olamadık. Baktık ki işler kötüye gidiyor, ben geri çekildim. 2019’da özgürlüğüme kavuşunca, yani iktidar partisinden istifa edip de kendimiz yeni siyasi çalışma başlatınca daha rahat görüşlerimi ifade etmeye başladım. Ama benim görüşlerim değişmedi. İlke ve değerler değişmedi.”